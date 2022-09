Guitarrista do Iron Maiden vai ao jogo do Vasco, time 'de coração' da banda

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois dias antes da apresentação do Iron Maiden no Rock in Rio, Janick Gers, guitarrista da banda, foi ao estádio de São Januário, na zona norte da cidade, para acompanhar o jogo entre Vasco da Gama e Guarani, pela Série B do campeonato brasileiro. Pé quente, viu o time carioca vencer por 2 x 1.

Em 2001, quando o clube foi campeão brasileiro com uma vitória sobre o São Caetano (com Romário à frente do ataque), quem estava na arquibancada? Ele mesmo, Janick, desta vez acompanhado pelo baixista Steve Harris. A banda estava por aqui para participar do Rock in Rio 3.

Os vascaínos têm uma relação de identificação com o Iron Maiden desde o fim dos anos 1980, quando a torcida organizada Força Jovem passou a estampar a imagem de Eddie, mascote do grupo, em seus bandeirões.

Cantorias também exaltam o personagem-símbolo dos metaleiros, que caíram nas graças de todos os vascaínos. Orgulhoso da "parceria", o Vasco diz que sua torcida é a única do mundo autorizada a usar o símbolo da banda, que fecha a primeira noite do Rock in Rio, nesta sexta (2).