Guitarrista do Aerosmith virá ao Brasil para festival gratuito em SP e Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Samsung Best of Blues & Rock 2022 vai anunciar, nesta quinta-feira (30), shows do guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, e de Yohan Kisser em São Paulo e em Porto Alegre. O evento será gratuito.

A percussionista Lan Lanh completa a programação da capital paulista. As apresentações vão ocorrer na área externa do Auditório do Ibirapuera, em 17 de julho, a partir das 17h30.

Já em Porto Alegre, o artista Ian, O Cara do Metal, conhecido por levar informações do universo do metal aos seus mais de 500 mil seguidores no TikTok, sobe ao palco no Parque Farroupilha, em 15 de julho, a partir das 18h.

Joe Perry vai se apresentar com o The Joe Perry Project, acompanhado pelos músicos Gary Cherone, Buck Johnson, Chris Wyse e Joe Pet.