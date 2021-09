Guinness divulga cão com orelhas mais longas do mundo e outros recordes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guinness World Record divulgou na madrugada desta quinta-feira (16) alguns dos recordistas que aparecerão na edição 2022 de sua publicação. A organização registra desde 1955 realizações de humanos notáveis, animais de estimação, veículos e também eventos extremos da natureza.

Um dos recordistas estreantes é Lou, um cãozinho americano de 3 anos. Ele recebeu o título de cachorro com as orelhas mais longas do mundo. São 34 centímetros, de acordo com a publicação.

Segundo Paige Olsen, a dona de Lou, as orelhas de Lou não requerem manutenção especial por causa do comprimento. Porém, no inverno ela diz que costuma usar um aquecedor de orelhas para que elas não fiquem se arrastando na neve.

Galeria Imagens do Guinness World Records 2022 Entidade apresenta as novidades da edição 2022 do livro dos recordes https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1711028691666138-imagens-do-guinness-world-records-2022 *** Outros recordistas são o cachorro Lollipop e o gato Sashimi, do Canadá. Eles se tornaram a dupla animal que conseguiu fazer o percurso de 5 metros de forma mais rápida usando um patinete. Foram apenas 4,37 segundos.

Melissa Millett, a dona, disse que os dois criaram o truque sozinhos. Ambos gostavam de fazer isso separadamente, mas um dia resolveram subir juntos na motinha.

Também ganharam destaque o mexicano Jorge Arias, que tem a maior coleção de memorabilia do filme "Carros", da Pixar. São 1.200 itens, que ele vem juntando desde o lançamento do primeiro filme (que já teve duas sequências), em 2006.

Já o americano Zion Clark, 23, que nasceu sem as pernas por causa de uma síndrome rara, aparece como o recordista em caminhada mais rápida de 20 metros com as mãos. Ele fez o percurso em 4,78 segundos.

Também entraram no livro o indiano Pratik Mohite, 25, que é o fisiculturista competitivo mais baixo do mundo (com 102 centímetros); o canadense Olivier Rioux, que é o adolescente mais alto vivo (com 226,9 centímetros); e o também canadense Morgan Parsley, que tem os maiores pés em um adolescente (30,9 centímetros).