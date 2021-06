Guilherme é o sexto eliminado do reality No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe Carcará levou a pior na Prova de Imunidade e escolheu Guilherme Napolitano para deixar o reality show No Limite (Globo). Ele recebeu a maioria dos votos dos participantes e ficou de fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

A Calango ganhou a imunidade que evita a eliminação de um membro e garante os mantimentos de sobrevivência. Eles também ganharam um cartão de crédito para comprar itens como creme dental, escovas de dente, kit unha e óleo corporal.

A prova consistia em pegar água do mar com um balde e passar para os companheiros até que um deles enchesse um recipiente. A chave de um baú, que guardava peças de um quebra-cabeça, era liberada e quem o montasse primeiro vencia a prova.

As duas tribos encheram praticamente a mesma quantidade no recipiente, mas a Calango conseguiu uma vantagem e a chave foi liberada para Jéssica abrir o baú. Ela montou o quebra-cabeça e garantiu a vitória para a Calango.

A tribo Calango também venceu a Prova do Privilégio, que envolvia concentração, velocidade e habilidade. A equipe conquistou o direito de curtir uma noite digna de hotel de luxo em uma tenda com quatro camas com travesseiros, edredom e roupões. No cardápio do jantar, eles puderam saborear camarão, lagosta, pudim, suco e espumante.

Na Prova do Privilégio, as equipes tinham que arremessar sacos de areia e derrubar o painel do time adversário. Após derrubar o painel, os competidores remontavam o quebra-cabeça com a cor da própria tribo. Vencia o time que completasse primeiro o próprio painel.

Apesar da Calango ter ficado à frente boa parte da prova, quase foi alcançada pela tribo Carcará, que na etapa final da prova precisou montar o painel do zero. Jéssica quase derrubou a pilha da Calango, mas ela se saiu melhor e a equipe venceu o desafio.