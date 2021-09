'Grey's Anatomy': Kate Walsh volta como Addison na nova temporada da série

Ao sair, virou a protagonista de "Private Practice", série derivada de "Grey's", que mostra a rotina de Addison morando em Los Angeles e trabalhando em um consultório particular. O spin off durou seis temporadas.

Ex-mulher de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Walsh surgiu pela primeira vez em "Grey's" no fim da primeira temporada do programa. Ela seguiu na atração até a terceira temporada, em 2007.

