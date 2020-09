Gretchen se casa e revela apelido do novo marido durante cerimônia: 'Baby boy'

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A cantora Gretchen, 61, chegou de barco, pontualmente às 17h desta quarta-feira (30), à cerimônia do seu 18º casamento, em Belém do Pará. A eterna rainha do rebolado se casou com o saxofonista paraense Esdras de Souza, 47.

Barqueiros e ribeirinhos acompanharam o trajeto da noiva pelas águas. Cerca de cem convidados participaram da cerimônia que aconteceu em um flutuante sob as águas do rio Guamá. Com um vestido de renda em tom pérola e tênis, Gretchen subiu ao altar ao som de "Your Song", de Elton John.

Na troca de alianças, os noivos revelaram apelidos da intimidade. Esdras chamou Gretchen de "minha morena" e a noiva o chamou de "baby boy".

"Baby boy, aceite esta aliança que eu coloco em sua mão para que todos saibam o quanto eu amo você", disse Gretchen.

A ex-dançarina ficou noiva em maio, justamente no dia em que completava 61 anos. O noivo, o saxofonista Esdras de Souza, fez o pedido e ela aceitou. Ambos se conheceram em março e estreitaram os laços durante a quarentena.

"Fiquei surpresa e muito feliz. Esdras é de uma tradicional família evangélica e gosta de fazer as coisas bem certas e estamos noivos e felizes", declarou a cantora que retornava à Europa para cuidar das filhas enquanto o noivo permanecia em Belém do Pará.

Na festa, haverá pratos de "culinária saudável" e comidas típicas da cozinha paraense. Já o bolo terá cinco andares e será recheado com castanha do Pará.

Gretchen conheceu Esdras em Belém, por intermédio de Fafá de Belém. Ela assistiu a uma apresentação do músico e o convidou para participar de um projeto dela, que mesclava saxofone e música eletrônica.