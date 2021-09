Gretchen diz ter Anitta como referência para manter juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gretchen, 62, revela ter Anitta, 28, como referência. Segundo ela, sempre está ligada no que a carioca faz e usa para poder se manter jovem e atual.

"Ela diz que eu a inspiro, mas me inspiro no modo dela se vestir, no jeito de ser. Estou sempre ligada no que ela está fazendo. Também gosto muito da Iza e Ludmilla", contou à Quem.

Segundo ela, são mulheres que "me inspiro para manter a minha juventude". Gretchen também opina que "não acho que sou obrigada a me inspirar somente em mulheres mais velhas" e que gosta de gente que age de uma forma boa diante da vida e dos problemas.

"As pessoas só olham quando elas estão dançando e rebolando ali nos clipes, mas ninguém vai atrás das suas histórias. São mulheres guerreiras que foram atrás dos objetivos e me inspiram muito", completa.

Ao longo dos anos, Gretchen foi aprendendo a lidar melhor com críticas assim como as mais novas que a inspiram. No começo do ano, resolveu responder às pessoas que mandam para o seu marido mensagens depreciativas sobre ela. Em vídeos publicados no Stories do Instagram, ela ressaltou que é uma mulher empoderada, independente, "boa de cama e dona do meu cartão de crédito".

A cantora contou na ocasião que Esdras Nascimento, com quem se casou em setembro do ano passado, estava recebendo comentários de internautas que afirmavam que ele era corajoso por se relacionar com ela.

"Eu vou concordar com vocês, porque, veja bem, tem que ter coragem para ter uma mulher incrível como eu", respondeu. "Gente, vocês têm noção o que é todos os dias acordar do lado de uma mulher cheirosa, toda perfumada no Victoria's Secret? [...] Se você não me acha linda, é um problema seu, não é um problema meu, que me acho maravilhosa. Nem do meu marido, que me acha incrível", completou ela.