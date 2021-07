Grazi Massafera critica Bolsonaro e revela saída da Globo ao rebater seguidora

Os internautas se dividiram entre críticas e elogios na publicação da atriz, feita no último final de semana e em que ela criticou o presidente Bolsonaro. "A gente precisa de força, de união, de vacina de comida no prato. Mas está difícil", afirmou ela.

A atriz está na Globo desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2005, quando foi vice-campeã. Desde então, ela fez vários trabalhos como atriz, com destaque para a série "Verdades Secretas" (2015), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.

"Deixa de ficar do lado da Globo. Você é maravilhosa, gente boa. Abra seu olho", afirmou a internauta. Grazi então respondeu: 'não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera, 39, deve entrar para o grupo de artistas que encerraram seus contratos fixos com a Globo. A atriz fez a revelação em suas redes sociais ao rebater uma seguidora em um post com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.