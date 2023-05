Grávida de Neymar, Bruna Biancardi é quem mais ganha seguidores no Brasil

Ela é natural da Mooca, bairro na capital paulista, e vive com a família em Granja Viana, área nobre de Cotia, na Grande São Paulo. Bruna também atua no setor de marketing da empresa de vestuário da família

A maior parte do novo público que segue Bruna chegou ao seu perfil após o anúncio de que o casal está esperando um filho, segundo um levantamento feito pelo grupo BR Media, que avalia os perfis que mais crescem nas redes sociais e as tendências de comportamento e consumo. Este é o primeiro filho da influenciadora e o segundo de jogador.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi, influenciadora que namora Neymar, é dona do perfil que mais ganhou seguidores no Instagram em abril de 2023. A modelo foi seguida por 1.828.590 novas contas, um aumento de 60%.

