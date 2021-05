Grátis, mostra online exibe 40 filmes dirigidos por mulheres árabes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mostra de Cinema Árabe Feminino, organizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, exibe 40 filmes dirigidos por mulheres árabes — 27 deles inéditos no país — durante seis semanas. O festival gratuito, inaugurado no último dia 19, vai até 27 de junho. A curadoria é das brasileiras Analu Bambirra e Carol Almeida e da egípcia Alia Ayman.

Os filmes estão disponíveis no site da mostra, com legendas em português. A cada semana, o cardápio muda. De 26 de maio a 1º de junho, por exemplo, a mostra exibe “O Protesto Silencioso: 1929 Jerusalem” (2019), “Você Já Matou um Urso – Ou Tornando-se Jamila” (2013/2014), “Carta a um Amigo” (2019) e “Um Sentimento Maior Que o Amor” (2019), entre outros. O festival mistura gêneros como curtas, longas e documentários. É necessário fazer um cadastro no site.

A Mostra de Cinema Árabe Feminino também inclui mesas redondas e palestras. Nesta sexta-feira (28) às 14h, por exemplo, o evento reúne convidados para conversar sobre a relação entre corpos e territórios de palestinos. Participam a pesquisadora Dina Matar, a cineasta Mahasen Nasser-Eldin e a artista Riham Issac. A moderação é da produtora cultural Daniele Abilas e do professor Fernando Resende (UFF).