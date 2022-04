Grammy tem tapete vermelho dividido entre o excêntrico e o elegante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos assuntos mais comentados de qualquer premiação é, sem dúvidas, o look das estrelas no tapete vermelho. Depois das camisas brancas, vestidos pretos e peças cor-de-rosa que dominaram a passarela do Oscar, na semana passada, é a vez do Grammy, o principal prêmio de música do mundo, mostrar tendências da moda desta temporada e proporcionar uma enxurrada de fotos posadas de grandes celebridades.

A 64ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (3), trouxe looks diversificados, com cores vibrantes, brilho, conjuntos elegantes e acessórios extravagantes.

A banda colombiana Bomba Estéreo apostou num visual chamativo, de máscaras faciais ultracoloridas, acompanhadas por roupas discretas e repletas de babados vermelhos.

Na mesma onda espalhafatosa, a cantora Michelle Zauner, da banda pop Japanese Breakfast, exibiu um vestido curto amarelo cheio de babadinhos.

Além da artista, cantoras como Jazzmeia Horn e Elle King também investiram em looks vibrantes, com cartelas de cores chamativas.

Já os visuais com cores mais sóbrias ficaram marcados por ternos delicados, como o do rapper Kizzo, vestes pretas de tecido transparante, como os da atriz Laverne Cox e da cantora Doechii, e tons pastéis, como o do vestido da atriz Alisha Gaddis, que chamou atenção com uma gigante tiara dourada em formato de galhos de árvore na sua cabeça.

Também com um vestido cintilante verde-água, a cantora pop Doja Cat é um dos nomes mais comentados desta edição. A artista desfilou com uma bolsa de vidro da Coperni --repleta de docinhos e guloseimas, no interior-- e um penteado que lembra o spiky bun dos anos 1990.