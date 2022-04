Grammy exibe fala de Volodimir Zelenski, que pede paz em guerra na Ucrânia

Depois do discurso, John Legend subiu ao palco para cantar "Free", seu novo single, lançado no início da noite deste domingo. Na música, o cantor pede que os soldados "abaixem as armas" e "quebrem as correntes" para que possamos "dançar nossa dança".

Num discurso pré-gravado, Zelenski disse que a Rússia provoca "um silêncio terrível com suas bombas --o silêncio da morte" e pediu que os artistas "preencham este silêncio com sua música". "Nossos músicos estão vestindo armaduras em vez de smokings. Eles cantam para os feridos, em hospitais, até para os que não conseguem ouvi-los, porque a música rompe qualquer barreira."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, participou da cerimônia do Grammy, a premiação mais importante do mundo para indústria musical, que ocorre na noite deste domingo (3) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

