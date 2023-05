Governo planeja proibir participação de dirigentes e atletas em mercado de apostas

A CBF enviou ofício ao ministério no qual afirma que tem adotado providências para censurar e punir tais práticas. A confederação, porém, diz não ter poder de polícia e sugere ao ministro que seja designada uma força-tarefa que possa centralizar e controlar as investigações.

O acordo foi firmado durante reunião entre líderes da Casa, e o nome mais cotado para assumir a presidência do grupo, por enquanto, é o do ex-jogador Romário (PL-RJ). A expectativa é que ela seja formalmente iniciada na próxima semana.

Os líderes do Senado decidiram, nesta quinta-feira (11), criar uma nova comissão temática, a de Esporte, que terá como primeiro objetivo se debruçar sobre o esquema de apostas no futebol brasileiro.

O debate no governo ocorre em meio ao escândalo revelado pela Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, que investiga um esquema de manipulação em jogos do futebol brasileiro.

De acordo com o texto, que será apresentado ao chefe do Executivo, "é vedada a participação, direta ou indireta, inclusive por interposta pessoa, na condição de apostador, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer influência no resultado de evento real de temática esportiva objeto da loteria de apostas de quota fixa".

