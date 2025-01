Golpista usa IA e mulher perde R$ 5,2 milhões achando que namorava Brad Pitt

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma designer de interiores francesa perdeu 830 mil euros, aproximadamente R$ 5,2 milhões, ao cair no golpe de um criminoso que se passava pelo ator Brad Pitt, 61. Identificada pela imprensa como Anne, 53, a vítima acreditou estar em um relacionamento amoroso com o ator norte-americano e realizou vários depósitos em uma conta bancária para ajudá-lo no tratamento contra um câncer.

O criminoso utilizou inteligência artificial para criar diversas imagens do ator em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. Anne relatou ao canal francês TF1 que o golpe começou em setembro de 2023, quando recebeu uma mensagem no Instagram de um perfil chamado "Jane Etta Pitt", supostamente a mãe do ator. "É de uma mulher como você que meu filho precisa", escreveu o golpista.

Posteriormente, o falso "Brad Pitt" iniciou contato direto com a vítima. Ele alegou estar sem dinheiro para pagar se recuperar da doença após sua separação de Angelina Jolie. Para reforçar a história, o golpista afirmou que suas contas bancárias estavam bloqueadas.

Na época, Anne enfrentava um momento delicado em sua vida pessoal, já que vivia um relacionamento problemático com um empresário milionário, 19 anos mais velho, segundo o jornal Sud Ouest.

A verdade veio à tona quando Anne viu notícias sobre o envolvimento de Brad Pitt com Ines de Ramon. Só então percebeu que havia sido enganada e procurou a polícia, que investiga o caso desde agosto de 2024.

Após o golpe, a emissora BFMTV informou que Anne está hospitalizada em uma clínica, enfrentando um quadro de depressão grave.