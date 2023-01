Golpista Anna Delvey ganha reality no apartamento onde está presa em Nova York

Tudo isso, sem pagar um centavo, segundo a Justiça americana. No último golpe antes de ter seu esquema exposto, Sorokin estava prestes a conseguir um empréstimo de US$ 22 mi (mais de R$ 114 mi) para abrir um clube exclusivo em Manhattan.

Filha de um caminhoneiro russo e de uma lojista que emigrou para a Alemanha em 2007, Sorokin chegou a Nova York em 2013. Com um talento inigualável para inventar as mentiras mais rocambolescas, ela fez dezenas de milhares de dólares em empréstimos bancários, viajou de graça em aviões particulares e esbanjou nos salões mais seletos de Manhattan.

Em outubro do ano passado, Sorokin foi liberada para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e ficou proibida de usar redes sociais.

Delvey, uma russa de 31 anos, foi condenada a 12 anos de prisão em Nova York por fraude, em 2019. Em fevereiro de 2021, ela foi liberada por bom comportamento, mas no mês seguinte Sorokin quase foi expulsa dos Estados Unidos, onde estava ilegalmente desde que seu visto havia expirado. Enquanto os recursos para a permanência no país eram resolvidos, a jovem foi detida pela imigração.

Ela está em prisão domiciliar no seu apartamento no East Village, em Nova York, onde é gravado um programa que vai retratar jantares íntimos para convidados nos quais nenhum tópico está fora dos limites, segundo um comunicado da produtora Butternut.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.