Glória Pires, Caetano Veloso e mais artistas defendem direitos autorais na PL das Fake News

Entidades como a Procure Saber, que reúne artistas e autores, e o grupo 342Artes, são alguns dos que promovem a mobilização com personalidades da mídia no dia da votação do PL, na Câmara dos Deputados.

"Essa não é uma demanda ideológica da direita ou da esquerda", diz a atriz Susana Vieira em um dos vídeos, junto a outros artistas como Antônio Fagundes e Eliane Giardini, que pede a preservação do direito autoral no PL das Fake News.

