Gloria Perez e Raul Gazolla lembram dia do assassinato de Daniella Perez, há 31 anos

Na época, Guilherme confessou que Daniella foi morta com oito facadas. Depois de quatro anos do crime, ele e a esposa foram condenados por dois júris a 19 anos de prisão e Paula a 15 anos.

A jovem atriz foi assassinada por Pádua, ator que contracenava na novela "De Corpo e Alma", e pela então esposa Paula Thomaz em um matagal na Barra da Tijuca, região oeste do Rio de Janeiro. O crime chocou o país e voltou à tona ano passado quando ganhou série documental do HBO Max.

Outro a prestar homenagens foi Alexandre Frota. "Há 31 anos que eu vejo a dor que meu amigo Raul Gazolla sente, passa, vive. Nós vivemos isso com ele. Queria que ele soubesse o quanto eu o amo, o quanto quero o bem dele e o quanto quero que ele seja forte, cada vez mais, porque não foi fácil", disse em um vídeo publicado no Instagram.

