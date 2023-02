Glória Maria ganhará homenagem no Carnaval da Bahia

No dia do da cremação de Glória Maria, crianças e os profissionais da instituição soltaram balões brancos em Salvador ao som da música "Amigos Para Sempre".

Glória trabalhou como voluntária na ONG, em 2009, e foi o local em que conheceu as filhas Maria e Laura. Posteriormente, as crianças foram adotadas por ela, que passou uma temporada na cidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Organização de Auxílio Fraterno (OAF), de Salvador (BA), informou que fará uma homenagem a Glória Maria durante o Carnaval da Bahia. A instituição comandará um bloquinho nas ruas do bairro da Liberdade-Lapinha, nesta terça-feira (14), fazendo reverência à Amazônia e para jornalista, que morreu no dia 2 de fevereiro.

