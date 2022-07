Globo troca nova temporada de Mestre do Sabor por enlatado

O terceiro filho do casal é Randall, que passou parte da infância e adolescência aceitando o fato de ser negro em uma família branca. Quando ele se torna adulto busca suas raízes e se depara com o pai biológico, que o abandonou quando era um bebê.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo trocou a nova temporada do reality gastronômico Mestre do Sabor neste ano pela exibição da primeira temporada de "This Is Us''. Uma das maiores séries de drama da atualidade, ela poderá ser vista a partir de novembro após a nova novela das nove "Travessia" - que substituirá "Pantanal".

