Globo teme 'maldição de Mariana' e tem divisão interna para escolha de mocinha de 'Renascer'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Quem vai interpretar a personagem Mariana no remake de "Renascer"? Na versão original, coube a Adriana Esteves o papel da namorada de João Pedro (Marcos Palmeira), que o largou para ficar com o pai dele, José Inocêncio (Antonio Fagundes). Divergências internas dificultam a escalação e por enquanto ainda não há resposta para esta pergunta.

Em 1993, Esteves foi criticada pelo tom de sua personagem na produção escrita por Benedito Ruy Barbosa. A atriz relatou ter tido depressão e ficou tão exposta que decidiu dar um tempo na carreira. Ela recusou papel de protagonista em "Quatro por Quatro" (1994), sucesso dos anos 1990, e até mudou de emissora, saindo da Globo para trabalhar um período no SBT, onde fez "Razão de Viver" (1996).

Trinta anos depois, a emissora teme que a atriz escolhida para o papel de Mariana sofra a mesma rejeição e tenha os mesmos problemas que Adriana Esteves, por isso, há uma demora na oficialização e na confirmação dos papéis. Bruno Luperi, autor da novela, deseja um nome que já tenha uma certa rodagem, visão compartilhada pelo diretor artístico Gustavo Fernandez.

Alice Wegmann é o nome defendido por eles. No entanto, o comando da dramaturgia diária da Globo, liderada por José Luiz Villamarim, prefere dar espaço para uma atriz novata ou em crescimento. O argumento dado é o sucesso de "Pantanal" (2022), que deu espaço para Alanis Guillen como Juma e teve êxito em repercussão.

Além disso, com receio de críticas, existe o desejo de ter uma intérprete com uma beleza tipicamente brasileira, já que a trama se passa na Bahia. Testes estão sendo realizados para se ter mais opções de estudo.

As gravações do remake de "Renascer" começam no fim do ano. A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e estreia em janeiro de 2024. Marcos Palmeira, que esteve na primeira versão, estará no remake, que vai suceder "Terra e Paixão" no horário das 21h.