Globo tem melhor audiência do ano na manhã de domingo com final da Copa do Mundo Feminina

ARACAJU, SERGIPE (FOLHAPRESS) - Com a transmissão da partida entre as seleções da Espanha e da Inglaterra na final da Copa do Mundo feminina, a Globo registrou a maior audiência deste ano no horário aos domingos no PNT (9 pontos), em São Paulo (10 pontos) e também no Rio de Janeiro (9 pontos).

O recorde anterior havia sido registrado em novembro de 2022, quando a emissora exibiu o duelo entre Japão e Costa Rica pela Copa do Mundo masculina.

A transmissão da vitória espanhola por 1 x 0, que deu à equipe o primeiro título mundial de sua história, liderou em todo o Brasil e cresceu em audiência na Média Nacional (+35%), no Rio de Janeiro (+20%) e em São Paulo (+37%), em relação à média da faixa nos quatro domingos anteriores.