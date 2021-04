Globo prepara estreia de três reality shows para exibir após o fim do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou nesta quarta-feira (31) uma série de estreias que programou para os próximos meses. Entre elas, estão a de três reality shows que entram na grade em maio, após o encerramento do BBB 21.

O primeiro a entrar no ar é o Mestre do Sabor, competição culinária comandada pelo chef Claude Troisgros. O programa, que volta para sua terceira temporada, será exibido às quintas-feiras, a partir do dia 6 de maio.

Na terça-feira seguinte, dia 11, é a vez do retorno do No Limite. Como já antecipado pelo diretor de núcleo Boninho, o programa será apresentado por André Marques e contará apenas com ex-BBBs como participantes na nova temporada.

Já aos domingos, voltará ao ar o The Voice Kids, que será comandado por Marcio Garcia e terá Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown como jurados. A sexta temporada da competição musical de crianças e adolescentes estava prevista para abril, mas vai estrear apenas em 30 de maio.

Enquanto o programa não entra no ar, as tardes de domingo serão ocupadas a partir de 11 de abril pela série documental "Sandy e Júnior: A História". Disponível em sete episódios no Globoplay, a produção mostra a trajetória da dupla de irmãos que conquistaram uma legião de fãs pelo Brasil. A atração também poderá ser vista no sábado à noite no canal pago Multishow.

A emissora também programou para abril a reprise da novela "Império", que volta em edição especial na faixa das 21h enquanto uma nova novela fica pronta, a terceira temporada da série médica "The Good Doctor", que estreia na quinta-feira 15, o especial "Falas da Terra", que será exibido no Dia do Índio (19), e a transmissão do Oscar, no dia 25.

Já em maio, a partir do dia 7, estreia a série "FBI" após o Globo Repórter. De acordo com a emissora, a grade foi impactada pelo agravamento da pandemia e foi necessário se adaptar para poder continuar oferecendo atrações inéditas para o público.

"A gente sabe da importância da televisão para levar informação e também distração para o público, especialmente nesse momento", disse Amauri Soares, diretor da TV Globo. "Estamos nos esforçando bastante para superar as limitações trazidas pela pandemia e oferecer uma programação de entretenimento variada e interessante para todos que estão juntos com a gente nessa."