Globo muda programação para reprisar '2 Filhos de Francisco' na Sessão da Tarde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu mudar sua programação desta terça-feira (24) para homenagear José Francisco de Camargo, pai da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. A Sessão da Tarde irá exibir o filme "2 Filhos de Francisco" (2005).

Francisco Camargo teve sua morte divulgada nesta terça-feira (24), pela assessoria de imprensa de Zezé e Luciano. Aos 83 anos, Seu Francisco deixa a esposa, Helena Camargo, filhos, netos e bisnetos. Ele estava internado no hospital Orión, em Goiânia, desde o dia 10 de novembro.

O longa-metragem dirigido por Breno Silveira, conta a difícil trajetória da família Camargo e dá ênfase no papel de Seu Francisco na história dos cantores que conquistaram o Brasil. O ator Ângelo Antônio foi responsável por dar vida ao pai da dupla na trama.

A cinebiografia atingiu 5,6 milhões de espectadores e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional até então. A trama, que foi indicada para representar o Brasil ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2006, contou a atuação de Dira Paes, Márcio Kieling, Paloma Duarte, Maria Flor, entre outros nomes do cinema nacional.

O corpo de Seu Francisco será velado às 10h no Jardim das Palmeiras, em Goiânia, e o sepultamento acontecerá no final da tarde, às 17h. "'Seu Francisco se despede com a certeza de missão cumprida", diz nota da assessoria.