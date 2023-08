Globo mexe de novo em 'Elas por Elas', e Sergio Guizé substitui Du Moscovis em participação

Your browser does not support the video tag.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fez uma nova mudança no elenco de "Elas por Elas", remake da novela clássica dos anos 1980 que estreia no próximo mês. Du Moscovis, que faria uma participação especial como Átila, não chegou a um acordo com a emissora. Com isso, a emissora optou por escalar Sergio Guizé, que está fora das novelas desde o fim de "Mar do Sertão" (2022).

Hoive divergência com datas de gravação entre Moscovis e Globo. Junto a isso, direção da trama também entendeu que a entrada de Guizé daria uma paridade de idade com Deborah Secco, o que dará maior veracidade para a história. Ambos têm 43 anos, enquanto Moscovis é 12 anos mais velho. Na história, Guizé será Átila, papel que foi de Mauro Mendonça originalmente. Átila é marido de Lara (Deborah Secco) e morrerá nos primeiros capítulos.

É a segunda mudança relevante de "Elas por Elas" antes de seu início. No fim de julho, Monica Iozzi, que faria uma das oito protagonistas, deixou a produção por problemas de saúde. Em seu lugar, entrou a atriz Mariana Santos.

Completam o time principal, além de Deborah Secco e Mariana Santos, Isabel Teixeira, Késia Estácio, Maria Clara Spinelli e Thalita Carauta.

Lázaro Ramos será Mário Fofoca, principal personagem masculino da trama. Cássio Gabus Mendes, Marcos Caruso, Mateus Solano, Filipe Bragança, Valentina Herszage, Luis Navarro, Mariah da Penha, Mary Sheila, Monique Alfradique, Chao Chen e Paula Bulamarqui também estão confirmados no elenco principal.

Na nova versão de "Elas por Elas", um curso de inglês é o local em que se cruzam as vidas de sete jovens, dando início a uma grande amizade. A partir daí, elas passam a dividir as dores e as alegrias desta fase da vida. Porém, após um fim de semana na praia, um triste acontecimento quebra esse laço e provoca um afastamento entre elas.