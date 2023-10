Globo libera Renata Ceribelli para participar de documentário do SBT sobre Gugu

Renata Cerbielli trabalhou no SBT durante um breve período entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando foi repórter especial do TJ Brasil (1988-1997), comandado por Bóris Casoy.

Ainda não se sabe quanto tempo os documentários terão, mas a ideia é exibi-los na programação de 2024 e disponibiliza-los em plataformas digitais do SBT, como o seu canal no YouTube.

O filme documental é uma série realizada pela emissora para homenagear grandes nomes de sua história. Além de Gugu, são produzidos programas sobre as vidas de Hebe Camargo (1929-2012) e Carlos Alberto de Nóbrega, outros ícones do SBT.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma das principias repórteres do Fantástico, Renata Ceribelli será vista no SBT no ano que vem. A Globo liberou a jornalista para fazer uma participação no documentário sobre Gugu Liberato (1959-2019), produzido pela emissora de Silvio Santos.

