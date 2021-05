Globo faz eleição dos melhores momentos

Me bota no paredawn

Durante o bate-papo, vão entregar prêmios em nove categorias, que incluem a melhor briga, o melhor casal, a melhor dupla e os momentos que mais marcaram a 21ª temporada do reality show. O público pode votar por meio do Gshow (confira abaixo os indicados).

O programa exibido no site do programa, na Globoplay e nas redes sociais da emissora vai ter uma edição especial, a partir das 22h, apresentada por Ana Clara e Rhudson. Os dois vão receber os ex-participantes da edição que acaba de se encerrar, além de convidados especiais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No que depender da Globo, o BBB 21 não acaba quando termina. Após a final que coroou Juliette Freire como a grande vencedora do reality show, outros participantes terão a chance de levar alguns prêmios na noite desta quarta-feira (5) no Prêmio #RedeBBB.

