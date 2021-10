Globo decide manter Marcos Mion no Caldeirão em 2022

Isso porque Mion tinha compromissos com o Multishow, onde iria gravar um reality show e apresentar festivais de música. Os compromissos devem ser mantidos, bem como a atração que ele fechou com a Netflix, antes do contrato com a Globo.

"Eu fico feliz que, mesmo com toda festa e recepção surreal que recebi da TV Globo, eles estão me fazendo construir minha carreira lá dentro passo a passo", prosseguiu. "É a única forma de se criar raízes fortes e confiança sólida. Ainda mais quando o projeto é a longo prazo."

No vídeo, Mion ainda liga para Boninho, diretor de núcleo da Globo, para confirmar a informação. "Meu coração parece que vai explodir", comentou. "Boss [chefe], é verdade? Yes!"

À continuação, ele era convidado para tomar café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você de quinta-feira (21) para contar a novidade. "Ela está te esperando!", avisa a mensagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu manter Marcos Mion, 42, à frente do Caldeirão no próximo ano. O anúncio foi feito pelo próprio apresentador nesta quarta-feira (20) pelas redes sociais e confirmado pela emissora minutos depois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.