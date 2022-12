Globo de Ouro volta para TV com apresentador negro após acusações de racismo

Carmichael revelou que é homossexual pelo especial de comédia "Jerrod Carmichael: Rothaniel", lançado em abril pela HBO. Antes, ele participou do programa "The Carmichael Show", transmitido também pela NBC.

O prêmio do ano que vem será apresentado pelo ator e comediante Jerrod Carmichael, que é negro e gay. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, organização por trás do prêmio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.