Globo de Ouro doa US$ 75 mil para proteger jornalistas na guerra Israel-Hamas

A 81ª edição do Globo de Ouro acontecerá no dia 7 de janeiro.

A organização da premiação também expressou as "mais profundas condolências" às vítimas do conflito, "indivíduos inocentes que estão sofrendo e aqueles que perderam entes queridos."

"Assim como fizemos nos conflitos no Afeganistão e na Ucrânia, permanecemos firmes no nosso compromisso de apoiar os jornalistas corajosos que assumem enormes riscos pessoais para evidenciar acontecimentos e manter o mundo informado", disse a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne.

