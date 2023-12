Globo de Ouro anuncia comediante Jo Koy como apresentador de 2024

No início deste ano, Jerrod Carmichael comandou a cerimônia após críticas a premiação pela falta de diversidade. O comediante não poupou acidez à instituição, falou das dificuldades de ser negro na indústria e tirou sarro da presidente do Globo de Ouro.

No dia 11 de dezembro a premiação anunciou os indicados, o filme com mais indicações foi "Barbie", seguido por "Oppenheimer" e a série "Succession".

Dentre as mudanças, o Globo de Ouro expandiu seus votantes, com um quadro que é composto por 47% de mulheres e 60% dos participantes pertencentes a algum grupo de diversidade, e adicionou categorias para comediantes de stand-up, com Chris Rock e Ricky Gervais entre os indicados.

Jo Koy é conhecido por suas aparições no Chelsea Lately, um talk show comandado pela comediante Chelsea Handler.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das maiores e mais esperadas premiações de cinema e televisão do mundo, o Globo de Ouro anunciou nesta quinta-feira o ator e comediante americano Jo Koy como apresentador da 81ª edição do prêmio, que acontece em 7 de janeiro.

