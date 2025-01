Globo de Ouro 2025, que tem 'Ainda Estou Aqui', anuncia vencedores nesta noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro chega à sua 82ª edição neste domingo (5), quando serão revelados os melhores do ano que passou nas áreas de cinema e televisão, segundo os críticos e jornalistas internacionais que compõem o seu quadro de votantes.

A cerimônia, apresentada pela comediante Nikki Glaser, será transmitida ao vivo, diretamente de Los Angeles, pelo streaming Max e o canal pago TNT, a partir das 22h do horário de Brasília. A partir das 20h30 já é possível acompanhar também o tapete vermelho pelo canal E! Entertainment.

Neste ano, o prêmio tem gerado interesse especial entre os brasileiros, já que o longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e a atriz Fernanda Torres estão entre os indicados a melhor filme em língua estrangeira e melhor atriz em filme de drama, respectivamente.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados e os vencedores, em destaque, conforme eles são anunciados.

CINEMA

**Melhor filme de drama**

- "Conclave"

- "Duna: Parte 2"

- "O Brutalista"

- "Um Completo Desconhecido"

- "Nickel Boys"

- "Setembro 5"

**Melhor filme de comédia ou musical**

- "Anora"

- "Emilia Pérez"

- "Wicked"

- "A Substância"

- "Rivais"

- "A Verdadeira Dor"

**Melhor atriz (drama)**

- Angelina Jolie, "Maria"

- Nicole Kidman, "Babygirl"

- Tilda Swinton, "O Quarto ao Lado"

- Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

- Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

- Kate Winslet, "Lee"

**Melhor ator (drama)**

- Ralph Fiennes, "Conclave"

- Timothée Chalamet, "Um Completo Desconhecido"

- Adrien Brody, "O Brutalista"

- Daniel Craig, "Queer"

- Sebastian Stan, "O Aprendiz"

- Colman Domingo, "Sing Sing"

**Melhor atriz (comédia ou musical)**

- Mikey Madison, "Anora"

- Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

- Demi Moore, "A Substância"

- Amy Adams, "Nightbitch"

- Cynthia Erivo, "Wicked"

- Zendaya, "Rivais"

**Melhor ator (comédia ou musical)**

- Jesse Plemons, "Tipos de Gentileza"

- Glen Powell, "Assassino por Acaso"

- Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

- Jesse Eisenberg, "A Verdadeira Dor"

- Sebastian Stan, "Um Homem Diferente"

- Hugh Grant, "Herege"

**Melhor atriz coadjuvante**

- Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

- Isabella Rossellini, "Conclave"

- Selena Gomez, "Emilia Pérez"

- Ariana Grande, "Wicked"

- Felicity Jones, "O Brutalista"

- Margaret Qualley, "A Substância"

**Melhor ator coadjuvante**

- Yura Borisov, "Anora"

- Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

- Edward Norton, "Um Completo Desconhecido"

- Guy Pearce, "O Brutalista"

- Jeremy Strong, "O Aprendiz"

- Denzel Washington, "Gladiador 2"

**Melhor filme falado em língua não inglesa**

- "Emilia Pérez" (França)

- "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha)

- "Ainda Estou Aqui" (Brasil)

- "Tudo que Imaginamos como Luz" (Índia)

- "The Girl with the Needle" (Dinamarca)

- "Vermiglio" (Itália)

**Melhor animação**

- "Robô Selvagem"

- "Divertida Mente 2"

- "Flow"

- "Memórias de um Caracol"

- "Moana 2"

- "Wallace & Gromit: Avengança"

**Melhor filme blockbuster**

- "Deadpool & Wolverine"

- "Os Fantasmas Ainda se Divertem"

- "Robô Selvagem"

- "Divertida Mente 2"

- "Alien: Romulus"

- "Twisters"

- "Wicked"

- "Gladiador 2"

**Melhor roteiro**

- "Anora"

- "O Brutalista"

- "Conclave"

- "A Substância"

- "A Verdadeira Dor"

- "Emilia Pérez"

**Melhor trilha sonora**

- "Duna: Parte 2"

- "Conclave"

- "Emilia Pérez"

- "O Brutalista"

- "Rivais"

- "Robô Selvagem"

**Melhor canção original**

- "El Mal", "Emilia Pérez"

- "Kiss the Sky", "Robô Selvagem"

- "Mi Camino", "Emilia Pérez"

- "Compress/Repress", "Rivais"

- "Forbidden Road", "Better Man: A História de Robbie Williams"

- "Beautiful that Way", "The Last Showgirl"

- televisão

**Melhor série de drama**

- "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

- "Round 6"

- "A Diplomata"

- "O Dia do Chacal"

- "Sr. e Sra. Smith"

- "Slow Horses"

**Melhor série de comédia**

- "Hacks"

- "Abbott Elementary"

- "Only Murders in the Building"

- "O Urso"

- "Magnatas do Crime"

- "Ninguém Quer"

**Melhor minissérie ou filme para a TV**

- "Monstros"

- "Bebê Rena"

- "Difamação"

- "Pinguim"

- "True Detective: Terra Noturna"

- "Ripley"

**Melhor ator (drama)**

- Hiroyuki Sanada, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

- Jake Gyllenhaal, "Acima de Qualquer Suspeita"

- Gary Oldman, "Slow Horses"

- Billy Bob Thornton, "Landman"

- Donald Glover, "Sr. e Sra. Smith"

- Eddie Redmayne, "O Dia do Chacal"

**Melhor atriz (drama)**

- Anna Sawai, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

- Keri Russell, "A Diplomata"

- Kathy Bates, "Matlock"

- Keira Knightley, "Black Doves"

- Emma D’Arcy, "A Casa do Dragão"

- Maya Erskine, "Sr. e Sra. Smith"

**Melhor ator (comédia)**

- Jeremy Allen White, "O Urso"

- Steve Martin, "Only Murders in the Building"

- Martin Short, "Only Murders in the Building"

- Adam Brody, "Ninguém Quer"

- Jason Segel, "Falando a Real"

- Ted Danson, "Um Espião Infiltrado"

**Melhor atriz (comédia)**

- Kathryn Hahn, "Agatha Desde Sempre"

- Jean Smart, "Hacks"

- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

- Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

- Ayo Edebiri, "O Urso"

- Kristen Bell, "Ninguém Quer"

**Melhor ator (minissérie ou filme para a TV)**

- Richard Gadd, "Bebê Rena"

- Colin Farrell, "Pinguim"

- Cooper Koch, "Monstros"

- Ewan McGregor, "Um Cavalheiro Em Moscou"

- Andrew Scott, "Ripley"

- Kevin Kline, "Difamação"

**Melhor atriz (minissérie ou filme para a TV)**

- Jodie Foster, "True Detective: Terra Noturna"

- Cate Blanchett, "Difamação"

- Sofía Vergara, "Griselda"

- Cristin Milioti, "Pinguim"

- Kate Winslet, "O Regime"

- Naomi Watts, "Feud: Capote vs. The Swans"

**Melhor atriz coadjuvante**

- Jessica Gunning, "Bebê Rena"

- Liza Colón-Zayas, "O Urso"

- Hannah Einbinder, "Hacks"

- Dakota Fanning, "Ripley"

- Allison Janney, "A Diplomata"

- Kali Reis, "True Detective: Terra Noturna"

**Melhor ator coadjuvante**

- Javier Bardem, "Monstros"

- Harrison Ford, "Falando a Real"

- Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"

- Jack Lowden, "Slow Horses"

- Tadanobu Asano, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

- Diego Luna, "A Máquina"

**Melhor humorista de stand-up**

- Adam Sandler, "Love You"

- Nikki Glaser, "Someday You’ll Die"

- Ali Wong, "Single Lady"

- Ramy Youssef, "More Feelings"

- Jamie Foxx, "What Had Happened Was"

- Seth Meyers, "Dad Man Walking"