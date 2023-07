Globo contrata influencers de futebol para bombar páginas de esporte na internet

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo está próxima de fechar um acordo com influenciadores digitais populares na internet e produtores independentes para distribuir conteúdo feito por eles em suas plataformas esportivas. O objetivo é alavancar os números e o engajamento de páginas oficiais, especialmente o canal do Globo Esporte no YouTube, que conta com 3,5 milhões de inscritos. A página oficial do Instagram também será usada.

A emissora também procurou empresas que cuidam de conteúdo esportivo com grande repercussão nas redes sociais. A ideia é uma parceria que seja um "ganha/ganha". Os influenciadores ganham a exposição da Globo e toda a estrutura da maior empresa de comunicação do país, e a Globo deixa seu conteúdo mais moderno para atrair um público jovem.

A expectativa é que o novo projeto comece já no mês de agosto. A definição ainda não foi feita porque as negociações, em estágio avançado, ainda não foram assinadas em contrato. Outra indefinição será a linguagem -o que pode ou não pode ser dito. A Globo tem preocupação com linguajar e com marcas que possam aparecer sem aprovação.

Nos bastidores da emissora, chegou a circular a informação de que a empresa iria agenciar comercialmente esses influenciadores, captando patrocinadores e dividindo os valores. Isso, no entanto, não foi cogitado. A grande maioria dos convidados já tem agências e empresários que cuidam de seus trabalhos.

Mesmo assim, a Globo pretende vender esses novos conteúdos para anunciantes que desejem participar do projeto. Os influenciadores convidados são ligados a clubes e donos de canais do YouTube que têm mais de 500 mil inscritos ou pelo menos 100 mil seguidores no Instagram.

Procurada pela reportagem, a Globo confirmou a informação. "O ge está fechando parcerias com produtores de conteúdo independente", diz nota enviada pela empresa.

"São parcerias que ampliam o alcance desses parceiros e enriquecem ainda mais a experiência do usuário do ge, com pitadas extras de humor e entretenimento", segue o texto. "Não divulgamos detalhes do modelo de negócio, por confidencialidade de contrato, mas reforçamos que não envolve agenciamento nem divisão de receitas de patrocínio."