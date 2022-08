Globo confunde Luisa Marilac com criminosa em transmissão ao vivo

Ela conta que a retratação da emissora não foi suficiente para que os espectadores acreditassem na sua inocência, mas ainda está em dúvida se entrará com processo contra a Globo. "Advogados já me procuraram, mas eu realmente ainda não sei o que fazer", diz. "Estou muito fragilizada e com medo de sair de casa. Têm muitos loucos por aí. A Globo se retratou, ok, só que a imagem que viralizou é a minha. O meu rosto é que aparece em todos as matérias sobre o crime."

Foi um erro da Globo, que em seguida se retratou. Disse assim o apresentador José Roberto Burnier: "Nós falamos de um crime que aconteceu em São Bernardo do Campo e mostramos um vídeo da youtuber Luisa Marilac como se fosse a suspeita, Maryanna Elisa Rimes Paulo. Esse vídeo foi passado pela polícia, Maryannaa tinha postado nas redes dela. O delegado admitiu o erro com a nossa produção. À Luisa Marilac e aos nossos telespectadores, pedimos desculpas."

