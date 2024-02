Globo confirma ex-BBB Ana Clara Lima como apresentadora de novo reality Estrela da Casa

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou na edição desta segunda-feira (5) do BBB 24 que a ex-BBB Ana Clara Lima será a apresentadora do reality Estrela da Casa, atração que vai misturar confinamento e música na emissora.

A estreia está prevista para o segundo semestre deste ano. "Eu estou muito feliz com esse novo passo, com esse novo desafio", afirmou Ana Clara.

Na atração, Ana Clara chamou o público para se inscrever no programa. A ex-BBB também prometeu apresentações musicais de grandes artistas musicais e intrigas, como manda o formato.

O Estrela da Casa deve ter 50 episódios exibidos diariamente. Os participantes serão cantores anônimos e vão ficar confinados em uma casa tal como no BBB.

Eles vão viver o processo de criação de uma carreira musical no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e alguns desdobramentos irão ao ar no Multishow.

A Globo já tem um contrato com a Universal Music, maior gravadora do país, para a gestão de carreira do vencedor. A direção será de J.B de Oliveira, o Boninho.