Globo anuncia duas novelas das 21h ao mesmo tempo para o final do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (9) que vai produzir duas novelas das 21h ao mesmo tempo, ambas para estrear no último trimestre de 2022, mas com transmissão em plataformas diferentes. Uma no Globoplay e outra na Globo.

"Isto só é possível graças à capacidade de produção dos Estúdios Globo, que se adaptaram rapidamente às necessidades de criar, desenvolver e produzir conteúdos multiplataforma", afirmou Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da Globo.

Ainda em comunicado à imprensa, Waddington completou que "nossa aposta é que entre uma e outra, o público vai optar por acompanhar as duas tramas".

A produção destinada ao Globoplay será de autoria de João Emanuel Carneiro e segue sem título definido. A novela terá cerca de 80 capítulos e será lançada como uma obra aberta, ou seja, sem que o desfecho da trama esteja definido antecipadamente.

Já a novela que estreará na TV Globo, também no último trimestre do ano, será da dupla vencedora do Emmy, a autora Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho. "Travessia" estreará após o remake de "Pantanal" e terá em torno de 150 capítulos.

"Esse novo modelo de gestão de portfólio é resultado do processo de transformação da empresa, que tem permitido uma visão estratégica dos nossos conteúdos para múltiplas plataformas", disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo em comunicado.