Gkay revela Xande, Vitão e Ana Furtado antes da hora no Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Gkay levou uma bronca da Globo por revelar em vídeos em seus Stories de forma antecipada mais nomes confirmados no Dança dos Famosos do Domingão. Além dela mesmo, mostrou que estarão na disputa Ana Furtado, Douglas do vôlei, Xande de Pilares e Vitão.

Logo depois de publicar os vídeos, afirmou que levou um pito da emissora logo em seu primeiro dia. Porém, mesmo depois de apagar todos os registros, perfis nas redes sociais, como o Gossip do Dia, já tinham repercutido.

O ex-BBB Gil do Vigor, 30, foi confirmado na nova temporada de Dança dos Famosos, que estreia dia 3 de abril no Domingão com Huck (Globo). Ele foi anunciado no Mais Você (Globo), nesta quinta-feira (24), dois dias após a confirmação da atriz Vitória Strada, 25. Jojo Todynho, 25, também já tinha sido anunciada na competição.

"Amei. Tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo", contou Gil do Vigor ao anunciar sua participação. Em nota à imprensa, ele falou que sempre assistia ao programa e se imaginava nele.

"É mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito 'tchacki tchacki', mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação", afirmou.

O quadro será comandado por Luciano Huck pela primeira vez, desde a saída de Faustão da Globo. Todos os demais participantes estarão presentes no Domingão no próximo domingo (27).

A última edição da competição ocorreu em 2021, intitulado Super Dança dos Famosos. Vencida por Paolla Oliveira, 39, a edição juntou grandes nomes que já haviam passado pelo quadro, tendo a apresentação dividida entre Fausto Silva e Tiago Leifert.