GKay ganha Rolex em festa e brinca que vai vender para pagar contas

"Eu cogitei vender, tá? Eu não vou negar, gente. Eu cogitei vender para pagar as minhas contas. Será que ele vai ficar com raiva? Estou brincando, gente, é presente, não vou vender", continuou a humorista.

Ela ainda gravou como seria dormir com o relógio e pensou em falsificar o produto para não ofender quem lhe deu o mimo. "E se eu mandar fazer um falso e vender esse daqui para pagar as contas? Brincando, gente! Brincando!", disse.

"Antes de abrir, eu falei 'ah, deve meme dos meninos', do Lucas, do Álvaro e tal. Quando eu abri [a caixa], o relógio estava dentro. Gente, um Rolex!", falou a atriz, que, em outro vídeo, dizia "gente, pelo amor de deus! Um Rolex! Gente, um Rolex!".

Um dos presentes, foi um relógio de luxo da marca Rolex, que custa cerca de R$ 60 mil. Sabendo do valor, a artista brincou, dizendo que poderia vendê-lo para pagar as contas.

