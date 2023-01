Gisele é flagrada novamente com professor de jiu-jítsu na Costa Rica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A supermodelo Gisele Bündchen, 42, foi vista novamente com o professor brasileiro de jiu-jítsu, Joaquim Valente, 34, aumentando os rumores de que eles estariam vivendo um romance. O Page Six flagrou os dois correndo em Puntarenas, na Costa Rica, lugar preferido da modelo, no último sábado (14).

A modelo e o professor de jiu-jítsu foram fotografados juntos dois dias antes da derrota do time do Tampa Bay Buccaneers, do seu ex-marido Tom Brady, para o Dallas Cowboys, na final da NFL. Fontes próximas à modelo negam o romance.

Os boatos de que Gisele e Valente estariam namorando começaram em novembro do ano passado. Eles foram fotografados jantando com os filhos da modelo na Costa Rica dias após ela anunciar nas redes sociais o divórcio de Brady.

Na época, uma fonte disse ao New York Post que o jogador ficou magoado ao ver os dois juntos no local onde costumavam passar férias em família -na época ele trocou sua foto de perfil no Twitter, em que aparecia abraçado com a ex-mulher e os três filhos.

Valente tem uma academia de jiu-jítsu com irmão, sediada nos Estados Unidos, onde a modelo e os filhos praticam a arte marcial. Ele praticou jiu-jítsu com Hélio Gracie e recebeu o diploma de professor logo depois que se mudou para Miami, em 2007.