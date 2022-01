Giovanna Lancellotti será patricinha que perde tudo em 'Temporada de Verão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos poucos, a Netflix vai desvelando mais detalhes sobre "Temporada de Verão", série brasileira que estreia no próximo dia 21 na plataforma. A produção, que foi anunciada em novembro do ano passado, acaba de ganhar um trailer oficial. Nele é possível saber mais detalhes sobre Catarina, personagem de Giovanna Lancellotti, 28, que será uma das protagonistas. Trata-se de uma patricinha que vai perder tudo depois que a mãe dela é presa por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. De hóspede, ela passará a trabalhar com os demais empregados do fictício Hotel Maresia, localizado na paradisíaca Ilha das Conchas. É lá que ela conhece Diego (Jorge López), com quem deverá viver um triângulo amoroso junto com Marília (Cynthia Senek). Outros conflitos que aparecem no trailer são os de Helena (Giovanna Rispoli), que quer perder a virgindade, e o de Conrado (Maicon Rodrigues), que parece não aceitar bem a descoberta da homossexualidade. Já Yasmin (Gabz) e Miguel (André Luiz Frambach) devem viver um romance às escondidas. "É claro que não vai faltar muita festa, curtição, romance, intrigas e aprendizados para este grupo, que vai encontrar em suas diferenças laços que vão torná-los uma verdadeira família", diz o material de divulgação. O elenco tem ainda nomes como Felipe Rocha, Léo Bittencourt e Mayana Neiva. A série foi dirigida por dirigida por Isabel Valiante e Caroline Fioratti. Trata-se de uma produção Boutique Filmes em coprodução com a Ocean Filmes para a Netflix.

