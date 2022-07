Giovanna Ewbank defende filhos de racismo: 'Você merece um soco na cara'

Em nota, a assessoria de imprensa do casal informou que uma mulher branca, que estava no restaurante, xingou Titi e Bless e cerca de 15 pessoas de uma família angolana. "A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças como 'pretos imundos'", diz a nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 35, discutiu com uma mulher no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, para defender os filhos Titi e Bless de racismo, neste sábado (30). Nas imagens, compartilhadas pelo colunista Leo Dias, a atriz é segurada por uma pessoa enquanto xinga uma mulher sentada. Bruno Gagliasso, 40, aparece parado ao lado da mulher enquanto ela discute.

