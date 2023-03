Giovanna Antonelli faz simpatia para atrair prosperidade em março

Giovanna é casada com Leonardo Nogueira, desde 2009, é mãe das gêmeas Sofia e Antônia, de 11 anos. A atriz também é mãe de Pietro, de 17, de seu romance com Murilo Benício.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Antonelli, 46, mostrou aos seus seguidores todos os detalhes de sua tradicional simpatia, no início de todos os meses. Em publicação no Instagram, nesta quarta-feira (1), a Helô de "Travessia" divertiu os usuários com seu ritual para atrair prosperidade.

