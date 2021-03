Gilberto recua, desiste de Rodolffo e mira voto em Arthur para Paredão no "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No final da tarde deste domingo (21), Rodolffo chamou Sarah e Giberto para conversarem sobre a formação do Paredão. O cantor sertanejo queria saber em que os dois votariam para tentar escapar de uma possível indicação pela casa.

"Vocês já decidiram?", indaga Rodolffo para Gilberto e Sarah. "Estou entre Juliette e Viih Tube, mas ainda não me decidi", responde a consultora de marketing digital. Constrangido, o doutorando em economia diz que precisa ir ao banheiro e se tranca no Quarto do Líder.

Mais cedo, Gilberto se reuniu com Sarah e Fiuk para declarar que ira voltar em Rodolffo após os comentários homofóbicos e machistas proferidos pelo cantor sertanejo sobre a roupa de Fiuk selecionada pela produção para a festa deste sábado (20).

O doutorando em economia passou o dia inteiro refletindo sobre o comentário de Rodolffo. Para Gilberto, a frase não só magoou Fiuk, mas a ele também. "Vou em Rodolffo mesmo, pelo que aconteceu ontem, por todo trajeto, não dá para esconder o que realmente aconteceu. Ele me disse que pediu voto para eu sair", disse Gilberto aos dois amigos.

"Sarah já foi para dois Paredões e eles estavam super próximos e ele nunca torceu para ela voltar deles, e ele não colocou ela nem no pódio dele", continuou Gilberto, que também se posicionou sobre Caio Afiune. "O que me chateia em Caio é o seguinte. Teve a situação dele com Projota onde ele falou mal do Caio para a casa todinha e ele não falou isso no Jogo da Discórdia, agora teve uma situação com a Carla, ai ele fez aquele estardalhaço."

Ainda na conversa com Rodolffo, Sarah foi pressionada pelo cantor sertanejo para revelar em que Gilberto votaria., "Ele não sabe ainda. Ele não quer votar no Arthur", disse Sarah. "Arthur ficou um monte de semana fazendo a parte dele, falou em quem não vota mais e tal", diz Rodolffo. "Acho que Caio está perigando também", responde Sarah.

Sarah afirmou que Juliette e Viih Tube seriam suas duas opções de voto, sendo a advogada e maquiadora sua primeira opção. Ela disse ainda que se eles foram na youtuber, ela pode votar nela para ajudar a tirar Caio Afiune do Paredão. Rodolffo disse, então, que iria conversar com Arthur para poder alinhar voto.

Ao retornar para o Quarto do Líder, Sarah desabou e começou a chorar para Gilberto. Ela disse que estava se sentindo muito mal em estar ali, conversando com o cantor sertanejo, sem poder dizer que ele seria o indicado.

Gilberto também ficou mal. Ele disse que havia entrado para o quarto para não ter que conversar com Rodolffo. Sarah disse a Gilberto que ele deveria seguir seu coração. "Nossa Senhora, que aperto no coração. Não falei nada para ele, mas dá um aperto no coração. Meu Deus do céu. Vou te falar, foi o momento mais difícil que eu passei aqui dentro. Não consegui falar.", disse Sarah.

"Ele queria perguntar em quem vou votar para livrar ele ou o Caio do Paredão... Nossa Senhora, dói real, de verdade", continuou a consultora de marketing digital, que começou a chorar. "Eu nem consegui olhar na cara dele", disse Gilberto.

"Nossa, eu não estava conseguindo falar com ele também. Dói muito, mas eu acho que a gente não tem que fazer isso, entendeu? Eu não acho que a gente está errado de pensar assim. Só que dói para caramba. E eu vou votar, tipo, em quem eles querem que eu vote para ajudar, mas pensando no Rodolffo", ressalta Sarah.

Durante a conversa entre os dois, Fiuk chega ao Quarto do Líder para chamar os amigos para comer. Nesse momento, Gilberto revela toda a angústia que está sentido em ter que votar em Rodolffo. O doutorando em economia disse que estava novamente em dúvida se deveria indicar o cantor sertanejo ao Paredão ou votar a indicar Arthur.

Antes de deixarem o Quarto do Líder, Gilberto comunicou a Fiuk e a Sarah que havia mudado de opinião e que deve indicar Arthur para o Paredão -serão quatro indicações: indicação do líder, participante mais votado da casa e a primeira dupla a sair da Prova do Líder.

Por serem os primeiros a desistir da Prova do Líder, Fiuk e Carla Diaz estão na berlinda. Após quase nove horas de prova, o cantor disse precisar ir ao banheiro e perguntou para Carla Diaz se poderiam desistir. A atriz concordou e soltou a alavanca. Os dois ainda podem escapar caso vençam a Prova Bate e Volta.

Líder, Gilberto Júnior ainda estuda quem deve ser seu indicado ao Paredão, que não tem direito de fazer a Prova Bate e Volta. Na madrugada deste sábado (20), Arthur Picoli e Gilberto conversaram e o instrutor de crossfit afirmou que ele deve ser um dos indicados ao Paredão.