Gilberto Gil diz que morte de Preta Gil contribuiu 'para sermos mais afetivos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil falou sobre sua filha, Preta Gil, na missa de sétimo dia da cantora, morta no último domingo (20), aos 50 anos. O tropicalista de 83 anos de idade afirmou que a morte contribuiu para "sermos mais amorosos e afetivos".

A cerimônia foi realizada na noite desta segunda-feira (28), na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Gil deu as declarações, que têm sido compartilhadas nas redes sociais, em entrevista à revista Quem.

Para o músico, a filha passou por um "período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora". "A ficha para nós todos -para ele especialmente, mas para todos nós- foi caindo aos poucos. Foram quase dois anos. O que fica mais acentuado no pesar da perda é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela", disse.

Ele também afirmou que Preta ainda será muito lembrada. "A memória dela tem uma circulação muito grande e muito permanente", disse. "É um consolo, um contraponto a essas dificuldades de afirmação do afeto pelas quais o mundo passa ultimamente. A partida dela também tem essa contribuição -contribuiu para sermos mais amorosos e mais afetivos."

Também nesta segunda, Gil anunciou o adiamento de um show que faria em Belém, no Pará, no dia 9 de agosto. O cantor roda o país com a turnê "Tempo Rei", sua despedida dos grandes palcos.