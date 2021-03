Gil se declara para Juliette na festa do líder do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inspirada no arco-íris, a festa do líder Gil começou nesta quarta-feira (24) no BBB 21 (Globo) com a música de Fantasma da Ópera na abertura. O tema foi um pedido do economista.

Uma animação no telão da sala da casa empolgou os participantes antes da festa.

Durante a balada, Juliette e Camilla produziram Gil com acessórios coloridos e ele fez uma performance ao som de "Oops!...I Did It Again", hit da cantora Britney Spears. Camilla chegou a ficar emocionada com o momento.

"Chorei ao ver você dançando. Eu quero ver você assim, Gil do Vigor, livre, porque você é aquilo ali. É quem você é, então eu fiquei muito, muito feliz de verdade. Eu fiquei emocionada, você não tem noção da representatividade, de quem você é", ela disse para o líder da semana.

Outro momento musical reuniu Gil e os outros participantes. Eles cantaram juntos a música "Indestrutível", de Pabllo Vitar. Emocionados, Gil e João se abraçaram na hora do refrão. A canção é um manifesto contra a homofobia.

Ao som da música "La Belle de Jour", o pernambucano dançou de mãos dadas com Juliette. "Lembra nosso Paredão", perguntou o doutorando em economia. A paraibana respondeu sim com a cabeça. Eles se abraçaram, e Gil começou a chorar. "Segue seu coração", aconselhou a sister.

"Tu me aperreia, mulher, mas eu te amo", disse ele. "Eu também. Chora, não. Eu estou muito feliz", respondeu ela. Gil e Juliette se estranharam nos últimos dias. Antes da festa, o pernambucano afirmou que pode vetar Juliette da Prova do Líder desta quinta (25).

Outra atração da festa foi a piscina de bolinha. Ao som de "Pulando na Pipoca", de Ivete Sangalo e Ludmilla, os confinados pularam e jogaram as bolinhas para cima.

A festa teve direito também a discussão de relação. Viih Tube reclamou para Juliette sobre a relação das duas. Para a youtuber, toda vez que há algum mal-entendido é ela que precisa procurar Juliette. "Eu estou cansada. Também tem que vir de você. Tem que ser algo recíproco", disse.

Pocah, Fiuk e Thaís acompanharam o diálogo entre as duas e o cantor criticou o fato de Juliette ter uma conversa séria com a youtuber durante a comemoração. Pocah concordou. "A Viih estava muito louca, a Ju viu ela caindo de cabeça aqui nos pratos. Ela não está bem, não é legal", afirmou.