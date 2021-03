Gil e Juliette elogiam Dilma, mas Sarah diz que prefere não opinar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do BBB 21 (Globo) resolveram falar sobre política nesta segunda-feira (22). No quarto colorido, Gilberto e Juliette lembraram do impeachment de Dilma Rousseff, concluído em 2016, e elogiaram a ex-presidente.

"Quando foi no dia do impeachment, ela foi se defender", disse a advogada. "Minha gente, aquela cena foi surreal. Eu assisti do início ao fim, porque eu fiquei em choque. Ela foi humilhada, escorraçada! Independente do ato dela, a forma como as pessoas falavam o que ela tinha feito... Sério mesmo, eu não sei como ela aguentava, porque eu tinha chorado."

"E ela tinha peito, viu?", afirmou Gil. "Ela não chorava", concordou a paraibana. "Eu chorava ali. Não vou mentir."

"Foi isso o que eu admirava nela", disse o economista. "Ela foi atacada e eu nunca vi ela desrespeitar jornalista, uma pessoa. É atitude como ser humano."

"Chamavam ela de burra, de doida, de analfabeta... Se fizessem isso com outras pessoas, elas iam direto para cima", comparou Juliette. "Ela segurava a onda. Uma hora ou outra ela deslizava, mas ela segurava."

Sarah, que já admitiu que seguia Bolsonaro nas redes sociais e gostar do presidente, preferiu não opinar sobre o assunto. "Não vou falar de política, senão eu vou acabar...", disse.

"Não, amiga, isso é simples. Eu não tô defendendo", defendeu Juliette. Porém, a consultora de marketing não se convenceu. "Não, é porque eu acho muito delicado falar do assunto", afirmou a brasiliense. Os amigos, no entanto, continuaram elogiando Dilma.

Esse, aliás, não foi o único momento em que a política foi lembrada na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda. Em bate-papo com Arthur e Carla Diaz, Pocah revelou que torce pelo impeachment do presidente Bolsonaro (sem partido).

A atriz comentou que as pessoas atraem o que falam, então ambas começaram a dizer coisas que gostariam que acontecessem. "Final, final final, finalista, finalista, finalista, pódio, pódio, pódio" e assim por diante.

Foi quando a funkeira emendou: "Impeachment, impeachment, impeachment!". A brincadeira levou Arthur às gargalhadas. "Adorei! Adorei! Muito bom!", disse ele.