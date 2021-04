Gil e Fiuk se beijam e pulam pelados na piscina no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comemoração de Gil e Fiuk pela volta do paredão no BBB 21 deu o que falar nas redes sociais. Os brothers cumpriram a promessa, feita pelo doutorando em economia na sexta-feira (16), seguido por Fiuk, de festejar pelados na piscina, se não fossem eliminados.

Salvos no reality com a eliminação de Viih Tube, eles saíram do quarto do líder sem roupas e sem microfone e pularam na piscina, sob olhares de Camilla e Pocah e gargalhadas de Juliette.

A advogada e maquiadora chocada, berrava: "Eu não tô vendo isso, não!" E emendou: "Quem juntou Fiuk com esse povo?"

A corrida de Gil e Fiuk até a piscina teve um pit stop: eles trocaram um selinho antes de se jogarem na água. Gil escondeu as partes íntimas com as mãos, e o ator se cobria com um chapéu

O filho do cantor Fábio Jr. mandou um recado: "Vai BBB! Brigaduu! Pai, te amo".

Não demorou para o assunto ficar entre os mais comentados nas redes sociais com a #giuk e muitos posts sobre o futuro dos brothers depois do selinho.