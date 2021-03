Gil é considerado protagonista no Jogo da Discórdia no BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do BBB 21 participaram na noite desta segunda-feira (15) do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os brothers escolheram quem eles consideram protagonistas, coadjuvantes e figurantes na casa.

Gil foi o eleito o protagonista do jogo com dez votos, seguido de Carla que recebeu oito votos e Projota com seis votos. Camilla foi indicada como protagonista por três participantes e Arthur recebeu dois votos.

"O Gil é um personagem que eu amaria ver lá fora [com espectadora], quero ver movimento, bota fogo mesmo [no jogo]'', diz Camila ao justificar seu voto em Gil como protagonista.

Thaís foi considerada uma figurante no jogo e recebeu votos, seguido de Rodolffo com quatro votos. Os participantes Caio e Pocah empataram com três votos. Viih Tube foi indicada como figurante por dois brothers e Sarah recebeu um voto.

"Acredito que todo mundo acabou sendo figurante da trama de alguém aqui, inclusive eu", disse Carla Diaz ao não indicar nenhum nome como figurante.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO:

Pocah

Protagonistas: Pocah, Carla Diaz e Arthur.

Coadjuvantes: Gilberto, Projota, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo, Caio e Fiuk

Figurante: Sarah

Projota

Protagonistas: Projota, Arthur e Gilberto.

Coadjuvantes: Fiuk, Rodolffo, Carla Diaz, Sarah, Viih Tube, Pocah, Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette

Figurantes: Thaís

Thaís

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota

Figurantes: Caio e Rodolffo

Camilla

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Thaís e Projota

Figurantes: Caio e Rodolffo

Rodolffo

Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Camilla de Lucas, Rodolffo e Caio

Figurante: Thaís

Caio

Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto.

Coadjuvantes: Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo e Camilla de Lucas

Figurante: Thaís

Viih Tube

Protagonistas: Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz

Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Fiuk, Thaís e Arthur

Figurantes: Caio e Rodolffo

Fiuk

Protagonistas: Fiuk, Sarah e Gilberto.

Coadjuvantes: Caio, Projota, Carla Diaz, João Luiz, Arthur, Juliette, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís

Figurante: Viih Tube

Carla Diaz

Protagonistas: Carla Diaz, Arthur e Gilberto.

Coadjuvantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah

Figurantes: Todos figurantes

João Luiz

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz.

Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Thaís

Figurantes: Rodolffo e Pocah

Sarah

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz

Coadjuvantes:Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Rodolffo

Figurantes: Thaís e Pocah

Juliette

Protagonistas: Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto

Coadjuvantes: Carla Diaz, Caio, João Luiz, Arthur, Sarah, Rodolffo e Projota

Figurantes: Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk

Gilberto

Protagonistas: Gilberto, Projota e Carla Diaz

Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Sarah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís

Figurantes: Viih Tube e Pocah

Arthur

Protagonistas: Arthur, Projota e Carla Diaz

Coadjuvantes: Gilberto, Fiuk, Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Caio, João Luiz, Juliette, Sarah e Rodolffo

Figurantes: Thaís