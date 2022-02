Geraldo Sarno, diretor de 'Viramundo' e 'Sertânia', morre aos 83 anos

Autor de filmes como "Viramundo", de 1965, e "Sertânia", o mais recente, lançado em 2020, Sarno ficou conhecido por retratar as mazelas do povo brasileiro, abordando temas como os movimentos migratórios do país, a miséria no sertão nordestino e o operariado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta baiana Geraldo Sarno morreu na noite desta terça-feira (22) aos 83 anos, no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde estava internado devido a complicações causadas pela Covid-19.

