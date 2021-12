George Takei, Viola Davis e mais famosos lamentam morte de Betty White

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte da atriz Betty White impactou muitas celebridades nesta sexta-feira (31). Atores, escritores e políticos lamentaram a perda da comediante, que completaria 100 anos em janeiro. Intérprete de Sulu em "Star Trek", o ator George Takei chamou a colega de "tesouro nacional", e citou algumas de suas personagens. "Nossa Sue Ann Nivens, nossa amada Rose Nylund, subiu aos céus para alegrar as estrelas com seu estilo, humor e charme incomparáveis", escreveu no Twitter. "Uma grande perda para todos nós." A apresentadora Ellen DeGeneres celebrou a "vida excepcional" da atriz. "Eu sou grata por todos os segundos que pude passar com Betty White. Enviando amor para sua família, amigos e a todos nós", disse. Vencedora do Oscar, Viola Davis expressou surpresa. "Cara, eu acreditei que você viveria para sempre", publicou. "Você deixou uma marca gigante nesse mundo que vai inspirar gerações. Você ganhou suas asas." A comediante Kathy Griffin compartilhou algumas histórias que viveu com Betty. Em seu primeiro encontro com a lenda da comédia, Kathy acidentalmente parou seu carro na vaga da colega, que não deixou barato. "Cadê aquela vagabunda ruiva que roubou minha vaga", gritou a senhora, dentro de um estúdio de filmagem, para todo mundo ouvir. O apresentador Ryan Seacrest escreveu: "Ela foi uma pioneira da TV e abriu caminhos para tantas pessoas. Além disso, ela nos mostrou o que se pode conquistar na vida através da gentileza e do humor."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.