Genival Lacerda está internado na UTI em estado grave após contrair Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Genival Lacerda, 89, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e está internado na UTI de um hospital do Recife. Segundo João Lacerda, filho do artista, o estado de saúde do pai é grave, e ele respira com a ajuda de aparelhos.

No Instagram, ele pediu orações e afirmou que levou o pai ao hospital na sexta (27), quando ele teve um pico de glicose, que logo foi normalizado. Nesta segunda (30), no entanto, Genival Lacerda voltou a passar mal. "Percebi que ele não estava bem, então, levei novamente para o hospital. Imediatamente verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio. O resultado do exame testou positivo para a Covid, e o pulmão está comprometido! Peço a todos que orem por ele, para que ele vença essa doença, porque nenhum problema é maior que Deus", escreveu.

Em maio, Genival Lacerda sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha".

Além de Lacerda, outros artistas contraíram a Covid-19 nos últimos dias, como Flávia Alessandra, Marieta Severo e o DJ Alok. A atriz Nicette Bruno, 87, também recebeu diagnóstico para o novo coronavírus e está internada em tratamento para a doença.